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Лига чемпионов

В «Шахтёре» довольны выходом в Лигу Европы

03 Ноября 2022 • 07:53 Комментировать

Рулевой украинского «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Команда в последнем матче групповой стадии потерпела крупное поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:4.

«Любой спортсмен всегда мечтает о чем-то большем. При этом могу назвать наше выступление отличным. Теперь «Шахтёр» выступит в Лиге Европы, и это нас очень радует. Многие клубы, у которых намного больше бюджет, чем у нас, не смогли туда попасть. Например, мадридский «Атлетико». Мы же продолжаем свой еврокубковый забег», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

«Шахтёр» финишировал на третьем месте, обогнав шотландский «Селтик».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Игор Йовичевич
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