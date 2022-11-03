Галтье прокомментировал выход «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В матче последнего тура групповой стадии французы на выезде переиграли туринский «Ювентус» со счетом 2:1.

«Нам удалось дважды одолеть «Ювентус», мы были всем довольны вплоть до 92-й минуты. Но если мы хотим выиграть это турнир, то должны побеждать любого соперника. Нужно дождаться жеребьевки, посмотрим кто выпадет нам в 1/8 финала», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Парижане финишировали на втором месте в своей группе, пропустив вперед лиссабонскую «Бенфику».