Бонуччи: «Надо смотреть на вещи положительно»

Туринский «Ювентус» завершил выступления в Лиге чемпионов на групповом этапе, потерпев пять поражений. Последнее из них случилось в матче против «ПСЖ», туринцы проиграли со счетом 1:2. Игру прокомментировал защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи.

- Поражение в последнем матче точно не является синонимом счастливого завершения турнира, но надо смотреть на вещи положительно. Мы старались показать характер, на поле вернулся Кьеза - это и есть положительные черты, - заявил Бонуччи пресс-службе УЕФА.

В предстоящие выходные «Ювентусу» предстоит домашний матч в рамках итальянского чемпионата против набравшего ход «Интера».