«Ювентус» повторил клубный антирекорд по количеству поражений за сезон в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» завершил выступления в Лиге чемпионов на групповом этапе, потерпев пять поражений. С тремя очками туринцы, тем не менее, добились третьего места в группе и выступят в Лиге Европы.

Если судить по количеству поражений, то это стало повторением клубного антирекорда - лишь один раз за сезон в Лиге чемпионов туринцы терпели столько неудач. Это было в сезоне 2002\2003, но разница в том, что тогда пять поражений произошли за семнадцать матчей, и в итоге «Ювентус» вышел в финал того розыгрыша.

Сейчас же пять поражений случились за шесть матчей - как говорится, почувствуйте разницу!