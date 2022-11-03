Закария: «Очень доволен своим дебютом и голом»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Челси» поставил эффектную точку для данного этапа, одержав волевую победу в противостоянии с загребским «Динамо». Итоги игры прокомментировал автор одного из голов «Челси» Денис Закария, который забил в своем первом же матче за клуб.

- Очень доволен и взволнован своим дебютом. Где-то в глубине души был уверен, что забью. Я пробил что было силы и все получилось. Мы еще и выиграли, так что все прекрасно. Для нас было важно провести сегодня хороший матч. Победа - самое важное, - цитирует слова Закарии BT Sport.

«Челси» выигрывал самый престижный клубный турнир Европы в 21-м веке, это случилось в 2012 году.