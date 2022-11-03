Поттер: «Не лучшее начало, но хороший матч»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Челси» поставил эффектную точку для данного этапа, одержав волевую победу в противостоянии с загребским «Динамо». Итоги игры прокомментировал наставник «Челси» Грэм Поттер.

- Я очень доволен. Не лучшее начало матча, но мы показали характер, и в целом, сыграли очень хорошо. Были хорошие атаки, были голевые шансы, были и голы. Есть работа, но пока что кампания в Лиге чемпионов складывается очень хорошо. Теперь будем готовиться к большому матчу в предстоящий уик-энд, - цитирует слова Поттера BT Sport.

«Челси» выигрывал самый престижный клубный турнир Европы в 21-м веке, это случилось в 2012 году.