Аллегри: «Мы провели неплохой матч, но исход досадный»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результаты выступления своей команды в Лиге чемпионов.

«Я выпустил качественных игроков, несмотря на то, что у них недостаточно опыта международных матчей. Мы провели неплохой матч, но исход досадный. Мы оказались в Лиге Европы, с завтрашнего дня сконцентрируемся на Серии А. Мы обязаны быть злыми и сразу же вернуться к работе. С одной стороны, мы можем быть удовлетворены выходом в ЛЕ, с другой – сердиться, что не вышли в плей-офф ЛЧ. У нас были сложности из-за травм, с этим ничего нельзя сделать. В воскресенье у нас матч с «Интером» – одной из сильнейших команд Италии. Он будет крайне важен», - цитирует Аллегри Calciomercato.