Мбаппе: «Теперь нужно следить за жеребьевкой и сыграть в плей-офф на победу»

Нападающий французского «ПСЖ» Клилиан Мбаппе прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Во время поединка у нас не было информации [о параллельном матче]. Ближе к финальному свистку нам стали сообщать об этом. Однако это был уже почти конец матча. Нет никакой разницы, мы вышли в плей-офф. Мы приехали сюда, чтобы решить поставленную задачу, однако победы оказалось недостаточно. Теперь нужно следить за жеребьёвкой и сыграть в плей-офф на победу», - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Победы со счётом 2:1 над «Ювентусом» не хватило французскому клубу для того, чтобы занять первое место в своей группе Лиги чемпионов.