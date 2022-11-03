Все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. В среду последние вакантные путёвки завоевали «РБ Лейпциг» и «Милан». Главной интригой последних минут было то, сможет ли «Бенфика» наколотить много голов в Израиле, чтобы подвинуть «ПСЖ», и в компенсированное время португальцы забили шестой мяч и при равенстве почти всех показателей подвинули парижан за счет больше числа голов на выезде.

Кто же сыграет в плей-офф турнира?

Победители групп: «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика».

Команды, занявшие вторые места: «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ».

Жеребьевка первой стадии плей-офф намечена на 7 ноября. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.