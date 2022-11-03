«Копенгаген» и «Боруссия» разошлись миром

Ничего не решавший матч Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Боруссия» получился достаточно упорным. Гости повели в середине первого тайма, Торган Азар с помощью рикошетов отправил мяч в цель. Соперник старался и был вознагражден первым голом в Лиге чемпионов, Виктор Классон прострелил, и Хакон-Арнар Харальдссон был точен. В оставшееся время лучший шанс был у Юссуфа Мукоко, который метров с 17 попал в штангу - 1:1.
Протокол игры
|23'Азар Торган (0:1)
|(1:1) Харальдссон Хакон-Арнар41'
Грабара Камиль•Дикс Кевин80' (Йелерт Элиас (80') •Вавро Денис• 47'Лунд Йенсен Вальдемар•Соренсен Кристиан I58' (Кристиансен Виктор (58') •Клем Виллиам•Лерагер Лукас• 66'Классон Виктор70' (Фальк Расмус (70') •Бардгджи Руни70' (Йоханнессон Исак-Бергманн (70') •Харальдссон Хакон-Арнар•Дарами Мохаммед79' (Оскарссон Орри (79')
Кобель Грегор46' (Майер Александер II (46') •Пасслак Феликс•Хуммельс Матс46' (Зюле Никлас (46') •Шлоттербек Нико•Азар Торган72' (Кулибали Сумайла (72') •Джан Эмре• 84'Эзкан Салих64' (Мукоко Юссуфа (64') •Адейеми Карим•Мален Дониэлл•Джованни Рейна63' (Брандт Юлиан (63') •Модест Антони 45'
02 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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