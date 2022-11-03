«Копенгаген» и «Боруссия» разошлись миром

Ничего не решавший матч Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Боруссия» получился достаточно упорным. Гости повели в середине первого тайма, Торган Азар с помощью рикошетов отправил мяч в цель. Соперник старался и был вознагражден первым голом в Лиге чемпионов, Виктор Классон прострелил, и Хакон-Арнар Харальдссон был точен. В оставшееся время лучший шанс был у Юссуфа Мукоко, который метров с 17 попал в штангу - 1:1.

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