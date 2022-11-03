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Лига чемпионов

«Копенгаген» и «Боруссия» разошлись миром

03 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать
Копенгаген
1:1
Боруссия Д
окончен

Ничего не решавший матч Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Боруссия» получился достаточно упорным. Гости повели в середине первого тайма, Торган Азар с помощью рикошетов отправил мяч в цель. Соперник старался и был вознагражден первым голом в Лиге чемпионов, Виктор Классон прострелил, и Хакон-Арнар Харальдссон был точен. В оставшееся время лучший шанс был у Юссуфа Мукоко, который метров с 17 попал в штангу - 1:1.

Протокол игры  
Копенгаген1:1Боруссия Д
  23'Азар Торган (0:1)
(1:1) Харальдссон Хакон-Арнар41'  
Грабара КамильДикс Кевин 80' (Йелерт Элиас ( 80') Вавро Денис  47'Лунд Йенсен ВальдемарСоренсен Кристиан I 58' (Кристиансен Виктор ( 58') Клем ВиллиамЛерагер Лукас  66'Классон Виктор 70' (Фальк Расмус ( 70') Бардгджи Руни 70' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 70') Харальдссон Хакон-АрнарДарами Мохаммед 79' (Оскарссон Орри ( 79')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханКарамоко МамудуРайан МэттСтаменич МаркоАнкерсен ПетерМукайру Пол
Кобель Грегор 46' (Майер Александер II ( 46') Пасслак ФеликсХуммельс Матс 46' (Зюле Никлас ( 46') Шлоттербек НикоАзар Торган 72' (Кулибали Сумайла ( 72') Джан Эмре  84'Эзкан Салих 64' (Мукоко Юссуфа ( 64') Адейеми КаримМален ДониэллДжованни Рейна 63' (Брандт Юлиан ( 63') Модест Антони  45'
Запасные: Унбехаун ЛукаБеллингем ДжудАлле СебастьянПападопулос Антониос
02 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

Видео

Копенгаген - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Хакон-Арнара Харальдссо (видео). Лига чемпионов. Футбол
Копенгаген - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Хакон-Арнара Харальдссо (видео). Лига чемпионов. Футбол
Копенгаген - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Торгана Азара (видео). Лига чемпионов. Футбол
Копенгаген - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Торгана Азара (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Боруссия Дортмунд
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