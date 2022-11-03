«Челси» был сильнее загребского «Динамо», пропустив первым

Немотивированный «Челси» принимал загребское «Динамо» и не мог себе позволить расслабиться даже при том, что сопернику нужна была только победа. Хорваты повели после хорошей комбинации и удара Бруно Петковича с нескольких метров. Соперник ответил не менее красиво, Пьер-Эмерик Обамеянг пяткой сыграл на Рахима Стерлинга, тот подготовил удар и попал в дальний угол. Еще до перерыва лондонцы забили снова, Кай Хаверц от лицевой прострелил, мяч в итоге все же попал к одноклубнику, и Денис Закария с 14 метров был точен. Обамеянг после перерыва со средней дистанции зарядил в перекладину
«Челси» выиграл группу, а его соперник попрощался с еврокубками.
Протокол игры
|7'Петкович Бруно (0:1)
|(1:1) Стерлинг Рахим18'
|(2:1) Закария Денис30'
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар•Чалоба Трево•Кулибали Калиду 39'65' (Силва Тьяго (65') •Чилуэлл Бен•Маунт Мэйсон•Жоржиньо II•Закария Денис71' (Лофтус-Чик Рубен (71') •Хаверц Кай64' (Галлахер Конор (64') •Стерлинг Рахим83' (Пулишич Кристиан (83') •Обамеянг Пьер-Эмерик64' (Броя Армандо (64')
Запасные: Беттинелли Маркус•Зиеш Хаким•Кукурелья Марк
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан70' (Эмрели Махир (70') •Шутало Йосип•Перич Дино•Мохаррами Садех• 89'Любичич Роберт•Иванушец Лука• 54'Мишич Йосип• 22'Адеми Ариян83' (Булат Марко (83') •Петкович Бруно83' (Дрмич Йосип (83') •Оршич Мислав89' (Шпикич Дарио (89')
02 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Видео
Челси - Динамо Загреб. Стерлинг пробил выше ворот из убойной позиции (видео). Лига чемпионов. Футбол
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