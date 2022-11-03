«Челси» был сильнее загребского «Динамо», пропустив первым

Немотивированный «Челси» принимал загребское «Динамо» и не мог себе позволить расслабиться даже при том, что сопернику нужна была только победа. Хорваты повели после хорошей комбинации и удара Бруно Петковича с нескольких метров. Соперник ответил не менее красиво, Пьер-Эмерик Обамеянг пяткой сыграл на Рахима Стерлинга, тот подготовил удар и попал в дальний угол. Еще до перерыва лондонцы забили снова, Кай Хаверц от лицевой прострелил, мяч в итоге все же попал к одноклубнику, и Денис Закария с 14 метров был точен. Обамеянг после перерыва со средней дистанции зарядил в перекладину

«Челси» выиграл группу, а его соперник попрощался с еврокубками.

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