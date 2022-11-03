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Лига чемпионов

«Челси» был сильнее загребского «Динамо», пропустив первым

03 Ноября 2022 • 00:57 Комментировать
Челси
2:1
Динамо Загреб
окончен

Немотивированный «Челси» принимал загребское «Динамо» и не мог себе позволить расслабиться даже при том, что сопернику нужна была только победа. Хорваты повели после хорошей комбинации и удара Бруно Петковича с нескольких метров. Соперник ответил не менее красиво, Пьер-Эмерик Обамеянг пяткой сыграл на Рахима Стерлинга, тот подготовил удар и попал в дальний угол. Еще до перерыва лондонцы забили снова, Кай Хаверц от лицевой прострелил, мяч в итоге все же попал к одноклубнику, и Денис Закария с 14 метров был точен. Обамеянг после перерыва со средней дистанции зарядил в перекладину

«Челси» выиграл группу, а его соперник попрощался с еврокубками.

Протокол игры  
Челси2:1Динамо Загреб
  7'Петкович Бруно (0:1)
(1:1) Стерлинг Рахим18'  
(2:1) Закария Денис30'  
Менди ЭдуарАспиликуэта СесарЧалоба ТревоКулибали Калиду  39' 65' (Силва Тьяго ( 65') Чилуэлл БенМаунт МэйсонЖоржиньо IIЗакария Денис 71' (Лофтус-Чик Рубен ( 71') Хаверц Кай 64' (Галлахер Конор ( 64') Стерлинг Рахим 83' (Пулишич Кристиан ( 83') Обамеянг Пьер-Эмерик 64' (Броя Армандо ( 64')
Запасные: Беттинелли МаркусЗиеш ХакимКукурелья Марк
Ливакович ДоминикРистовски Стефан 70' (Эмрели Махир ( 70') Шутало ЙосипПерич ДиноМохаррами Садех  89'Любичич РобертИванушец Лука  54'Мишич Йосип  22'Адеми Ариян 83' (Булат Марко ( 83') Петкович Бруно 83' (Дрмич Йосип ( 83') Оршич Мислав 89' (Шпикич Дарио ( 89')
Запасные: Марин АнтониоБатурина МартинМенало ЛукаСтефульж ДаниэльБочкай ПетарТеофил-Катерин КевинЛауритсен РасмусНевистич Иван
02 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Видео

Челси - Динамо Загреб. 2:1. Гол Дениса Закарии (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. 2:1. Гол Дениса Закарии (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. Стерлинг пробил выше ворот из убойной позиции (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. Стерлинг пробил выше ворот из убойной позиции (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. 1:1. Гол Рахима Стерлинга (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. 1:1. Гол Рахима Стерлинга (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. 0:1. Гол Бруно Петковича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Челси - Динамо Загреб. 0:1. Гол Бруно Петковича (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Челси Динамо Загреб
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