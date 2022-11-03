«ПСЖ» обыграл «Ювентус» в Турине, но занял лишь второе место в группе

«ПСЖ» одержал победу в Турине, забив в каждом из таймов по голу. Однако этого не хватило для победы в группе. Парижане из-за меньшего количества голов на выезде стали вторыми в квартете.

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1:1. Гол Леонардо Бонуччи (видео). Лига чемпионов. Футбол Плотный натиск на ворота Щенсного (видео). Лига чемпионов. Футбол 0:1. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол Опасный удар Локателли (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

В группе Н перед последним туром интрига сохранялась, но не за путёвки в плей-офф. «ПСЖ» перед заключительной игрой шёл первым, но обгонял «Бенфику» лишь по разнице мячей при равном количестве очков. Чтобы сохранить лидерство парижанам надо было обыгрывать «Ювентус» и забивать побольше, чтобы не зависеть от лиссабонцев. В свою очередь туринцы шли третьими, но также имели одинаковое количество с «Маккаби», так что сохраняли возможность опуститься на последнюю строчку.

Туринцы постарались на первых минутах пойти вперёд. Правда, в дебюте это ни к чему опасному не привело. Локателли решился на дальний удар, получилось сильно, но неточно, да и Доннарумма, кажется, всё контролировал. Ответ же парижан получился голевым. Гости перехватили мяч на чужой половине, быстро его переправили налево на Мбаппе, которого руками пытался завалить Гатти. Однако форвард вырвался из захвата, сместился в центр и пальнул в угол, и мяч рикошетом от штанги залетел в цель.

«Ювентус» мог быстро результат сравнять. Локателли получил мяч слева на углу штрафной и бил в дальнюю «девятку», но чуть в створ не попал. В середине тайма Кудрадо получил мяч справа, сместился в центр и пробил издали, но немного не попал. Ответ гостей случился по истечении получаса игры. Мбаппе слева ворвался в штрафную и тут же отдал в центр, откуда Месси в касание пальнул, но Щенсны спас.

Давление «Ювентуса» привело к результату в конце первого тайма. Туринцы заработали стандарт в середине поля, и после розыгрыша последовала передача в правую зону штрафной, откуда Куадрадо головой сбросил, и Бонуччи в падении с близкого расстояния внёс мяч в цель. Тут же Миретти от левого угла штрафной сместился в центр и пробил, но в створ не попал.

Второй тайм начался довольно спокойно. «ПСЖ» пытался провести пару быстрых атак, но «Ювентус» постепенно вернул себе территориальное преимущество. По истечении часа игры Мбаппе получил мяч в штрафной от Месси, но его удар пришёлся в руки Щесны. Затем Рамос пальнул издали, и польский вратарь хозяев выронил мяч, но никого на добивании из гостей не оказалось.

За двадцать минут до конца матча «ПСЖ» всё же забил. Мбаппе запустил по левому флангу в забег Мендеша, португалец ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол. Куадрадо не успел за свежим оппонентом, а Щесны не смог спасти. Через десять минут Локателли отправил мяч в ворота «ПСЖ», но сделал это из офсайда.

Матч спокойно катился к концовке, как вдруг в параллельной игре «Бенфика» наколотила шесть голов «Маккаби» и по дополнительным показателям обошла «ПСЖ». Однако французский клуб этого будто не знал и продолжал спокойно катать мяч. В итоге счёт не изменился.

Таким образом, «ПСЖ» занял второе место, а «Ювентус» - третье. Парижане своего соперника по 1/8 финала узнают 7 ноября, когда пройдёт жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. Что касается туринцев, то они также своего соперника по Лиге Европы узнают 7 ноября.