Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«ПСЖ» обыграл «Ювентус» в Турине, но занял лишь второе место в группе

03 Ноября 2022 • 00:56 Комментировать (6)
Ювентус
1:2
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» одержал победу в Турине, забив в каждом из таймов по голу. Однако этого не хватило для победы в группе. Парижане из-за меньшего количества голов на выезде стали вторыми в квартете.

Протокол игры  
Ювентус1:2ПСЖ
  13'Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Бонуччи Леонардо39'  
  69'Мендеш Нуну (1:2)
Щесны ВойцехАлекс СандроБонуччи ЛеонардоГатти Федерико  14'Костич ФилипКуадрадо Хуан 88' (Барбьери Томмазо ( 88') Рабио АдриенЛокателли Мануэль 85' (Соуле Матиас ( 85') Фаджоли Николо  77' 88' (Барренечеа Энцо ( 88') Миретти Фабио 74' (Кьеза Федерико ( 74') Милик Аркадиуш  45'
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоПерин Маттиа
Доннарумма ДжанлуиджиБернат Хуан 68' (Экитик Юго ( 68') Маркиньос МаркосРамос СерхиоХакими АшрафВитинью IIФабиан Руис 21' (Саншеш Ренату ( 21') Верратти Марко  85' 88' (Данилу Перейра ( 88') Солер Карлос 68' (Мендеш Нуну ( 68') Мбаппе КилианМесси Лионель
Запасные: Рико СерхиоМукиэле НордиБитшиабу Эль-ШадайСарабия ПаблоЛетелье АлександрЗаир-Эмери Уоррен
02 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

1:1. Гол Леонардо Бонуччи (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Леонардо Бонуччи (видео). Лига чемпионов. Футбол
Плотный натиск на ворота Щенсного (видео). Лига чемпионов. Футбол
Плотный натиск на ворота Щенсного (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Локателли (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Локателли (видео). Лига чемпионов. Футбол

В группе Н перед последним туром интрига сохранялась, но не за путёвки в плей-офф. «ПСЖ» перед заключительной игрой шёл первым, но обгонял «Бенфику» лишь по разнице мячей при равном количестве очков. Чтобы сохранить лидерство парижанам надо было обыгрывать «Ювентус» и забивать побольше, чтобы не зависеть от лиссабонцев. В свою очередь туринцы шли третьими, но также имели одинаковое количество с «Маккаби», так что сохраняли возможность опуститься на последнюю строчку.

Туринцы постарались на первых минутах пойти вперёд. Правда, в дебюте это ни к чему опасному не привело. Локателли решился на дальний удар, получилось сильно, но неточно, да и Доннарумма, кажется, всё контролировал. Ответ же парижан получился голевым. Гости перехватили мяч на чужой половине, быстро его переправили налево на Мбаппе, которого руками пытался завалить Гатти. Однако форвард вырвался из захвата, сместился в центр и пальнул в угол, и мяч рикошетом от штанги залетел в цель.

«Ювентус» мог быстро результат сравнять. Локателли получил мяч слева на углу штрафной и бил в дальнюю «девятку», но чуть в створ не попал. В середине тайма Кудрадо получил мяч справа, сместился в центр и пробил издали, но немного не попал. Ответ гостей случился по истечении получаса игры. Мбаппе слева ворвался в штрафную и тут же отдал в центр, откуда Месси в касание пальнул, но Щенсны спас.

Давление «Ювентуса» привело к результату в конце первого тайма. Туринцы заработали стандарт в середине поля, и после розыгрыша последовала передача в правую зону штрафной, откуда Куадрадо головой сбросил, и Бонуччи в падении с близкого расстояния внёс мяч в цель. Тут же Миретти от левого угла штрафной сместился в центр и пробил, но в створ не попал.

Второй тайм начался довольно спокойно. «ПСЖ» пытался провести пару быстрых атак, но «Ювентус» постепенно вернул себе территориальное преимущество. По истечении часа игры Мбаппе получил мяч в штрафной от Месси, но его удар пришёлся в руки Щесны. Затем Рамос пальнул издали, и польский вратарь хозяев выронил мяч, но никого на добивании из гостей не оказалось.

За двадцать минут до конца матча «ПСЖ» всё же забил. Мбаппе запустил по левому флангу в забег Мендеша, португалец ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол. Куадрадо не успел за свежим оппонентом, а Щесны не смог спасти. Через десять минут Локателли отправил мяч в ворота «ПСЖ», но сделал это из офсайда.

Матч спокойно катился к концовке, как вдруг в параллельной игре «Бенфика» наколотила шесть голов «Маккаби» и по дополнительным показателям обошла «ПСЖ». Однако французский клуб этого будто не знал и продолжал спокойно катать мяч. В итоге счёт не изменился.

Таким образом, «ПСЖ» занял второе место, а «Ювентус» - третье. Парижане своего соперника по 1/8 финала узнают 7 ноября, когда пройдёт жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. Что касается туринцев, то они также своего соперника по Лиге Европы узнают 7 ноября.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пари Сен-Жермен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
vidal
03 Ноября 2022 в 01:13
Как же я рад возвращению Кьезы! Просто умничка! Ка кже он оживил команду! Желаю ему больше не ломаться никогда( хотя с нашими физиотерапевтами)))
Молодежь НАДО выпускать!
sagittarius
03 Ноября 2022 в 01:11
Сегодня тот случай, когда на игру Юве можно смотреть без боли, пускай и счёт не в нашу пользу. Главное, что самоотдача и желание присутствовали. Что же касается реализации, то тут без особых изменений. Возможно будь сегодня в составе Влахович вместо Милика, то Юве бы и не проиграл, но это так, частности. Но в целом после многих убогих матчей - этот неплох. FJ!
ЮвиК
03 Ноября 2022 в 01:09
Сегодня был лучший матч Юве с победы над Ромой 4:3. Chiesa is back!!!! Forza Juve Forza Chiesa!
Juventissimo
03 Ноября 2022 в 01:01
Ура! Либо Ювентус достиг своего нынешнего потолка, либо с грохотом пробил очередное дно. Радоваться или огрочаться?)
sagittarius
03 Ноября 2022 в 01:04
Ну давай будем реалистами. Когда требуется команду критиковать, то требуется. Но сегодня требуется похвалить.
Juventissimo
03 Ноября 2022 в 01:31
Хвалить за что? За то, что ПСЖ играл спустя рукава и поэтому счёт нестрашный на табло? Я и стараюсь быть реалистом. 5(!) поражений в ЛЧ в групповом этапе. Уровень Селтика и Глазго Рейнджерс. У команды покупающей нападающего за 70 млн. евро и с тренером, получающем в год 7.5 млн. евро. У команды, скупающей неликвиды и сбитых лётчиков с хроническим травматизмом, распихивающей своих игроков по арендам, которые не нужны. Мой коммент больше относился к текущим результатам, хотя вспоминается время, когда тот же самый ПСЖ Ювентус выносил в одну калитку, забив за два матча девять мячей. Ещё осталось желание хвалить? У меня почему-то нет.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Селтик Селтик
5
1
1.10 9.00 17.00
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
4
Видео
Окончен
Челси Челси
Динамо Загреб Динамо Загреб
2
1
1.27 6.20 10.00
Видео
Окончен
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Бенфика Бенфика
1
6
4.50 4.00 1.73
Видео
Окончен
Милан Милан
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
4
0
1.58 4.50 5.90
Видео
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
4.40 4.00 1.75
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Севилья Севилья
3
1
1.30 5.90 10.50
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
ПСЖ ПСЖ
1
2
5.10 4.30 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
01:26 · Лига чемпионов
Салах и Мбаппе – лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
01:05 · Лига чемпионов
Все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
00:58 · Лига чемпионов
«Копенгаген» и «Боруссия» разошлись миром
00:57 · Лига чемпионов
«Челси» был сильнее загребского «Динамо», пропустив первым
00:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Севильей»
00:55 · Лига чемпионов
«Бенфика» забила 6 мячей в Израиле и на 90-й минуте подвинула «ПСЖ» с первого места 1
00:53 · Лига чемпионов
«Милан» разгромил «Ред Булл Зальцбург» и стал последним участником плей-офф
00:46 · Лига чемпионов
Бывший вратарь «Милана»: «Квалификация в плей-офф очень важна»
00:39 · Лига чемпионов
Жиру - самый возрастной игрок, поучаствовавший в трёх забитых голах в одном матче ЛЧ
00:31 · Лига чемпионов
Сенсационное поражение от «Шерифа» остаётся единственной домашней неудачей «Реала» при Анчелотти в группах ЛЧ
00:23 · Лига чемпионов
«Селтик» и «Рейнджерс» на двоих установили новый антирекорд Лиги чемпионов
00:21 · Лига чемпионов
«Тоттенхэм»: «После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом»
00:13 · Лига чемпионов
«Селтик» выдал свой худший сезон в Лиге чемпионов за всю историю клуба
00:09 · Лига чемпионов
Харт: «Два пенальти предопределили наше поражение»
00:05 · Лига чемпионов
«Селтик» установил антирекорд Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем