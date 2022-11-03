«Тоттенхэм»: «После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом»

Лондонский «Тоттенхэм» выступил с заявлением касательно травмы 30-летнего полузащитника клуба Сон Хынмина.

«После операции Сон начнёт реабилитацию с нашим медицинским персоналом», - гласит заявление клуба.

Ранее сообщалось, что корейский футболист получил травму по ходу противостояния против французского «Марселя» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, из-за чего не смог доиграть встречу. Сама игра завершилась со счётом 2:1 в пользу английского клуба, который сумел выйти из группы в плей-офф турнира с первого места, набрав по итогу всех проведённых матчей 11 баллов.