«Копенгаген» забил свой первый мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

В то время как шотландский «Глазго Рейнджерс» провел худшую с точки зрения разницы забитых и пропущенных мячей кампанию за всю историю Лиги чемпионов, у датского «Копенгагена» выявилась другая проблема - команда не так много пропускала, но совершенно не могла забить, ноль мячей в первых пяти матчах.

Однако «проруха» все же случилась - в шестом матче, в домашнем сражении с дортмундской «Боруссией», «Копенгаген» не только пропустил, но и забил, и все это произошло в первом тайме игры.

Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между датским «Копенгагеном» и немецкой «Боруссией» начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.