Салихамиджич похвалил «Интер»

Миланский «Интер» дважды проиграл мюнхенской «Баварии» в групповом раунде Лиги чемпионов, оба раза пропустив по два мяча - что у себя на поле, что в Германии во вторник. Тем не менее, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, поигравший в своей карьере и в Италии, похвалил соперника.

- Это хорошая команда, много опытных игроков, которые активны, играют в неплохой футбол. Очень хороший тренер. Знаете, у меня изначально было ощущение, что «Интер» опередит «Барсу» и будет нашим главным преследователем. В плей-офф им, конечно же, будет сложнее. Но у них есть Лаутаро, он очень хорош, - цитирует слова Салихамиджича fcinter1908.it.