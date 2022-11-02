Мбаппе - самый молодой игрок, забивший 40 голов в Лиге чемпионов

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» принимает в домашнем матче французский «ПСЖ». Гости быстро вышли вперед благодаря усилиям Килиана Мбаппе, который забил свой сороковой гол в истории участия в Лиге чемпионов. Мбаппе - самый молодой игрок, добравшийся до такого показателя, он сделал это раньше, чем Лионель Месси или Криштиану Роналду.



Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между итальянским «Ювентусом» и франзцуским «ПСЖ» начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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