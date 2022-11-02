В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» обыграла в гостях чешскую «Викторию», забив в ее ворота четыре мяча. Правда, сохранить свои ворота в неприкосновенности каталонцы не сумели, пропустив дважды. Впрочем, вины голкипера Иньяки Пеньи, который дебютировал в этом сезоне за «Барсу», нет, он сделал все возможное для достойного выступления.

Как выяснилось, Пенья - 195-й выпускник «Ла Масии», дебютировавший во взрослой команде. «Ла Масия» была основана в 1979 году по инициативе тогдашнего игрового лидера «Барселоны» - легендарного Йохана Кройфа, заложившего основы современной «блауграны».