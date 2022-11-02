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Лига чемпионов

«Барселона» выпустила официальное заявление касательно Кесси

02 Ноября 2022 • 22:39 Комментировать
Виктория Пльзень
2:4
Барселона
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Каталонская «Барселона» выпустила официальное заявление по поводу травмы полузащитника Франка Кесси.

«Медицинские тесты, которые были проведены в среду, продемонстрировали, что у футболиста Франка Кесси заработано растяжение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Он не имеет возможности выйти на поле, сроки его возвращения зависят от скорости выздоровления», - гласит заявление каталонцев.

Ранее сообщалось, что Кесси получил серьёзную травму в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (4:2).

По итогам данной стадии «Барселона» добилась выхода в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Чемпионов Франк Кесси
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