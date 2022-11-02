«Челси» объявил состав на матч с загребским «Динамо»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» примет в домашнем матче загребское «Динамо» и будет пытаться отомстить за поражение в первом туре, ставшее прологом для увольнения Томаса Тухеля. Накануне игры новый главный тренер Грэм Поттер объявил состав своей команды.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали, Стерлинг, Закария, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Обамеянг, Хаверц.

Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между лондонским «Челси» и загребским «Динамо» начнется в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.