Известны составы на матч «Ювентус» – «ПСЖ»

Массимилиано Аллегри и Кристоф Галтье назвали стартовые составы на матч последнего тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Пари Сен-Жермен».

«Ювентус»: Щесны, Костич, Сандро, Бонуччи, Гатти, Куадрадо, Рабио, Локателли, Миретти, Милик, Кин.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Мендеш, Мукиэле, Маркиньос, Рамос, Хакими, Витинья, Верратти, Сарабия, Месси, Мбаппе.

Отметим, что заключительная игра практически не несёт турнирного значения. Французский гранд будет бороться за первое место в группе, а «старая синьора» уже прекратила борьбу за главный трофей европейского клубного футбола.

Начало встречи в Турине назначено на 23:00 по московскому времени.