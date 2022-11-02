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Григорян: «Над Чупо‑Мотингом еще два–три года назад все прикалывались»

02 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать
Бавария
2:0
Интер Милан
окончен

Бывший главный тренер хабаровского СКА Александр Григорян прокомментировал выступления камерунского нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга.

«Над Чупо‑Мотингом еще два–три года назад все прикалывались. О нём скажу такое: гадкий утенок. [В матче с миланским «Интером»] ему потребовались три касания, чтобы принять мяч и забить гол», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Специалист отметил особенные навыки спортсмена в плане умения ориентироваться в столь небольшом пространстве. Григорян считает, что на текущий момент футболист довольно успешно замещает Роберта Левандовского.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Григорян Эрик Чупо-Мотинг
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