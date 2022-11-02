Кварацхелия рассказал о своей самой большой мечте

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился информацией о своей мечте.

«Моя мечта? Выиграть Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала», — заявил Кварацхелия Il Corriere dello Sport.

Футболист рассказал, что с самого детства является болельщиком «Реала». Игрок признался, что раньше он всегда смотрел матчи «сливочных» со своими братьями.

В текущем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 17 матчах за «Наполи», в которых забил восемь голов и записал на свой счет десять результативных передач. Действующий трудовой договор Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.