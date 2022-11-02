​Тренер «Марселя» выбежал в поле перед голом в ворота его команды

Во вторник вечером «Марсель» проводил домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На последних минутах команда Лиги 1 ринулась в атаку, желая вырвать победу и путёвку в Лигу чемпионов. Впрочем, «шпоры» поймали соперника на контратаке и вырвали победу со счётом 2:1. «Марсель» в итоге остался даже без билета в Лигу Европы.

Любопытно, что по ходу контратаки «Тоттенхэма» главный тренер «Марселя» Игор Тудор выбежал в поле на несколько метров. Судя по всему, специалист сигнализировал главному рефери об истечении компенсированного времени. Впрочем, судья дал «шпорам» завершить атаку.