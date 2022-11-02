Черданцев помог «Тоттенхэму» одержать победу над «Марселем»

«Марсель» до 94-й минуты матча с «Тоттенхэмом» выходил в плей-офф Лиги Европы. А потом в игру вступил Георгий Черданцев, комментировавший встречу в прямом эфире:

«Стадион уже знает – у кого есть смартфоны – что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть!».

Через 50 секунд «Марсель» пропустил в последней атаке и вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе.

Французский клуб проиграл «Тоттенхэму» в матче последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Победный мяч «шпоры» забили на пятой компенсированной минуте встречи.