В «Баварии» оценили результат команды на групповой стадии ЛЧ

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал выступление команды в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд завершил эту стадию со 100-процентным показателем – 18 очков в шести матчах.

«Шесть побед в шести играх. Команда превосходно провела групповой турнир. Мои поздравления футболистам и тренерскому штабу. В этом сезоне мы настроены пройти очень далеко», - оставил сообщение руководитель в социальных сетях.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 «Бавария» завершила участие в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу».