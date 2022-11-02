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Лига чемпионов

В «Баварии» оценили результат команды на групповой стадии ЛЧ

02 Ноября 2022 • 13:30 Комментировать

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал выступление команды в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд завершил эту стадию со 100-процентным показателем – 18 очков в шести матчах.

«Шесть побед в шести играх. Команда превосходно провела групповой турнир. Мои поздравления футболистам и тренерскому штабу. В этом сезоне мы настроены пройти очень далеко», - оставил сообщение руководитель в социальных сетях.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 «Бавария» завершила участие в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу».

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Бавария Оливер Кан
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