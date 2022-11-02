«Бавария» - первый клуб, который дважды подряд выигрывает все матчи в группе

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов немецкая «Бавария» сумела забить два мяча итальянскому «Интеру», и выиграла и шестой матч также в групповом раунде, набрав восемнадцать очков. Как выяснилось, «Бавария» выиграла все матчи в групповом раунде самого престижного клубного турнира во второй раз кряду.

И это - единственный клуб за тридцать лет существования Лиги чемпионов, который два сезона подряд выигрывает все матчи в своей группе. Любопытно, что при этом оба раза в группе с «Баварией» была и «Барселона» - не самый последний клуб в Европе, равно как и вчерашний соперник мюнхенцев.