Ферран Торрес: «Помощь команде - прежде всего»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» обыграла в гостях чешскую «Викторию», забив в ее ворота четыре мяча. Правда, сохранить свои ворота в неприкосновенности каталонцы не сумели, пропустив дважды. Два гола «Барселоны» забил Ферран Торрес, который в последнее время начал делать это чуть чаще, чем в прошлом году, когда ему фатально не везло,

- Прежде всего, я стараюсь помогать команде. Сегодня я сыграл нападающего, но обычно играю шире. Я готов играть на любой позиции, которая требуется команде, - цитирует слова Торреса пресс-служба «Барселоны».

Весной каталонский клуб сразится за победу в Лиге Европы - турнире, который команда еще никогда не выигрывала.