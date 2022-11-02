Торре: «Спасибо Рафинье, он увидел меня»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» обыграла в гостях чешскую «Викторию», забив в ее ворота четыре мяча. Правда, сохранить свои ворота в неприкосновенности каталонцы не сумели, пропустив дважды. Один из голов «Барселоны» забил Пабло Торре - молодой нападающий, впервые опробовавший вкус Лиги чемпионов.

- В перерыве Хави рекомендовал мне выдвигаться вперед дальше, глубже. Мне повезло, что Рафинья увидел мой рывок и выдал мне мяч. Я обработал его и забил, - цитирует слова Торре пресс-служба «Барселоны».

Весной каталонский клуб сразится за победу в Лиге Европы - турнире, который команда еще никогда не выигрывала.