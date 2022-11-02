Пенья: «Благодарен за дебют»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» обыграла в гостях чешскую «Викторию», забив в ее ворота четыре мяча. Правда, сохранить свои ворота в неприкосновенности каталонцы не сумели, пропустив дважды. Впрочем, вины голкипера Иньяки Пеньи, который дебютировал в этом сезоне за «Барсу», нет. Он прокомментировал свой дебют.

- Чтобы дебютировал, пришлось много работать, много тренировок, много путешествий. Я благодарен Хави за возможность дебютировать, за эту игру, - цитирует слова Пеньи пресс-служба «Барселоны».

Весной каталонский клуб сразится за победу в Лиге Европы - турнире, который команда еще никогда не выигрывала.