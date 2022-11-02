«Бавария» набрала 18 из 18 очков в группе Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона

«Бавария» привыкла доминировать в групповой стадии Лиги чемпионов.

Коллектив Юлиана Нагельсманна выиграл все шесть матчей нынешнего розыгрыша, по два раза разобравшись с миланским «Интером», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. Мюнхенцы показали стопроцентный результат в третий раз, что является рекордом турнира, отмечает Opta. Примечательно, что все три идеальных выступления пришлись на последние четыре сезона – 2019/20, 2021/22 и 2022/23.

В предыдущей кампании «Бавария» не оправдала ожиданий в плей-офф после выдающегося перформанса в группе: команда вылетела на стадии 1/4 финала, неожиданно уступив «Вильярреалу».