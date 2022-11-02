Нагельсманн: «Бавария» обязана выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне»

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о выступлении команды и её перспективах.

«Бавария» выиграла все шесть матчей группового этапа, набрав 18 очков. В последнем туре был повержен миланский «Интер» – 2:0.

«Мы отлично провели групповую стадию, но это не будет иметь никакого значения, если мы не добьёмся успеха в плей-офф. Нам нужно забраться дальше, чем в прошлом сезоне. Учитывая текущий настрой команды, я уверен в наших силах.

Сегодня команда сыграла очень качественно и зрело, несмотря на довольно молодой состав. Игроки, редко игравшие ранее, здорово проявили себя. Будучи тренером, приятно осознавать, что можешь рассчитывать на хорошую игру, даже когда меняешь состав», – заявил Нагельсманн.