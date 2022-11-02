Индзаги: «Интер» готов к испытанию в 1/8 финала, ведь уже имел дело с «Баварией» и «Барселоной»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался об итогах групповой стадии Лиги чемпионов.

«Интер» финишировал вторым – позади «Баварии» и впереди «Барселоны». В матче последнего тура «нерадзурри» уступили в Мюнхене (0:2), однако эта встреча не могла как-либо изменить итоговое расположение команд в группе.

«Бавария» невероятно сильна, мы проиграли очень качественному сопернику, – рассказывает Индзаги в интервью Sky Sports. – Мы уже встречались с такими соперниками, как «Бавария» и «Барселона», так что отныне мы готовы ко всему. Мы отлично поработали, и теперь посмотрим, что нас ждёт в феврале. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на Серии А», – заявил главный тренер «Интера».