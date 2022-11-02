Кесси не поможет «Барселоне» до перерыва на ЧМ-2022

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси получил серьёзную травму в матче Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень.

Ивуариец был вынужденно заменён на 67-й минуте встречи в Чехии. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» считают, что Кесси пропустит не меньше шести недель. Таким образом, если прогноз окажется верным, «сине-гранатовые» не смогут рассчитывать на 25-летнего хавбека до перерыва на чемпионат мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Франк Кесси вышел на поле в 13 матчах «Барселоны», лишь в пяти случаях сыграв с первых минут. В активе экс-футболиста «Милана» один забитый мяч.