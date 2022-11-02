«Барселона» обновила личный антирекорд сезона, несмотря на победу

Чешская «Виктория» проиграла, но оказала достойное сопротивление гостям из Каталонии.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектив Хави Эрнандеса. При этом, что примечательно, «Виктория» нанесла 22 удара за матч – антирекорд для «Барселоны» в нынешнем сезоне и худший показатель команды в поединках Лиги чемпионов с 2020 года. Впрочем, сегодняшний состав «сине-гранатовых» был далёк от оптимального.

«Барселона» финишировала в группе третьей с семью набранными очками, завоевав путёвку в Лигу Европы. «Виктория» так и не набрала ни одного балла, пропустив при этом 24 мяча в шести матчах.