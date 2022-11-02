В плей-офф Лиги чемпионов уже 14 команд из итоговых 16

Групповой этап Лиги чемпионов подходит к логическому завершению. В ночь на среду определились очередные счастливчики, которые пробились в плей-офф. Отдельно отметим «Тоттенхэм», который на 90-й минуте матча с «Марселем» вырвался на первое место. Также поздравим «Айнтрахт» и пожурим «Спортинг», который за десяток минут во втором тайме упал с первого места на последнее и лишь благодаря результату параллельного поединка остался в еврокубках.

Кто же пробился в плей-офф Лиги чемпионов?

С первого места вышли «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

Во вторую корзину жеребьевки плей-офф попали «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», «Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд.

В среду «Реал», «ПСЖ» и «Бенфика» окончательно определятся с турнирной ситуацией на вершине своей группы.

В Лигу Европы перемещаются «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг» и «Севилья».