«Тоттенхэм» в компенсированное время дожал «Марсель» и выиграл группу

В самой запутанной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» гостил у «Марселя». Алексис Санчес в дебюте пробил в сантиметрах от штанги. Жордан Верету заставил Уго Льориса блеснуть мастерством. Также Самуэль Жиго ударом головой был минимально неточен. Все же марсельцы заслуженно выиграли первый тайм после удара Шанселя Мбемба головой. Соперник отыгрался также после стандарта, Клеман Ленгле здорово сыграл в воздухе - 1:1. В компенсированное время случилась развязка. «Шпоры» на тот момент шли вторыми, но вырвали победу в контратаке, Пьер-Эмиль Хёйбьерг от линии штрафной зарядил в штангу, мяч отскочил в сетку - 2:1.

«Тоттенхэм» выиграл группу, «Айнтрахт» второй, «Спортинг» сыграет в Лиге Европы, «Марсель» - нигде.

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