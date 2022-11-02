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Лига чемпионов

«Тоттенхэм» в компенсированное время дожал «Марсель» и выиграл группу

02 Ноября 2022 • 01:04 Комментировать (2)
Марсель
1:1
Тоттенхэм
окончен

В самой запутанной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» гостил у «Марселя». Алексис Санчес в дебюте пробил в сантиметрах от штанги. Жордан Верету заставил Уго Льориса блеснуть мастерством. Также Самуэль Жиго ударом головой был минимально неточен. Все же марсельцы заслуженно выиграли первый тайм после удара Шанселя Мбемба головой. Соперник отыгрался также после стандарта, Клеман Ленгле здорово сыграл в воздухе - 1:1. В компенсированное время случилась развязка. «Шпоры» на тот момент шли вторыми, но вырвали победу в контратаке, Пьер-Эмиль Хёйбьерг от линии штрафной зарядил в штангу, мяч отскочил в сетку - 2:1.

«Тоттенхэм» выиграл группу, «Айнтрахт» второй, «Спортинг» сыграет в Лиге Европы, «Марсель» - нигде.

Протокол игры  
Марсель2:1Тоттенхэм
Лопес ПауМБемба ШансельЭрик-Бертран БайиБалерди ЛеонардоКлосс ЖонатанТавареш НунуРонжье ВалентинВерету ЖорданГендузи МаттеоАрит АминСанчес Алексис
Запасные: Суарес Луис IIIНгапандуэтнбу СимонПайе ДимитриЖиго СамуэльКаборе ИссаКолашинац СеадЮндер ДженгизРубен БланкоЖерсон Сантос
Льорис УгоДайер ЭрикДэвис БенЛенгле КлеманЛукас МоураБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильПеришич ИванСон Хын МинКейн ГарриСессеньон Райан
Запасные: Танганга ДжафетУайт ХарвиСарр ПапСанчес ДавинсонДоэрти МэттСкипп ОливерХиль БрианЭмерсон ЖуниорОстин БрендонСпенс ДжедФорстер ФрейзерБиссума Ив
01 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).

Видео

Марсель - Тоттенхэм. 1:0. Гол Шанселя Мбемба (видео). Лига чемпионов. Футбол
Марсель - Тоттенхэм. 1:0. Гол Шанселя Мбемба (видео). Лига чемпионов. Футбол
Марсель - Тоттенхэм. Сон Хын-Мин покидает поле из-за травмы (видео). Лига чемпионов. Футбол
Марсель - Тоттенхэм. Сон Хын-Мин покидает поле из-за травмы (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
02 Ноября 2022 в 01:34
Все-таки пробились. хоть и с таким скрипом. что реально могли стать третьими. Если Конте чего-то хочет добиться. то играть надо. не начиная со второго тайма. а со старта. И - чуть больше от себя. Атлетико-стайл уже не торт)
ARTUR
02 Ноября 2022 в 01:09
Самая странная группа ... симпатичен был лишь Айнтрахт и то не по тому что играет фиерически , а потому что новички , признаюсь честно что ни одной из команд в любом раскладе ни рад и не грустил бы что их не было , Тотен мутный как всегда , даже Конте с трудом удается выжимать из них хоть что то .. удивительно не фартовая команда ..сто раз говорил , виновата петушинная слава .. выход что Тотена что Айнрахта зрелищности не прибавит ..
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