Волевая победа над «Спортингом» позволила «Айнтрахту» выйти из группы

«Спортинг» и «Айнтрахт» в очном противостоянии бились за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Игра получилась напряженной, а первый гол был забит в конце первого тайма, Артур замкнул дальнюю штангу в контратаке. Немцы отыгрались с пенальти, Даити Камада не оставил шансов голкиперу. Вскоре Рандаль Коло-Муани получил мяч на скорости в штрафной и здорово пробил в дальний угол - 2:1.

Немцы в итоге пробились в плей-офф Лиги чемпионов.