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Лига чемпионов

Шесть из шести в группе «смерти»: «Бавария» обыграла «Интер» с тем же счётом, что и в первом туре

02 Ноября 2022 • 00:54 Комментировать (3)
Бавария
2:0
Интер Милан
окончен

«Бавария» принимала «Интер» в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Бавария2:0Интер Милан
(1:0) Павар Бенжамен32'  
(2:0) Чупо-Мотинг Эрик72'  
Ульрайх СвенМазрауи НуссерПавар БенжаменУпамекано ДайоСтанишич ЙосипКиммих ЙозуаЗабитцер МарсельКоман КингслиГравенберх РайанМане СадиоЧупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ваннер ПаульИбрагимович АрийонJustin JanitzekГнабри СержМусиала ДжамалАльфонсо ДэвисJohannes SchenkГорецка ЛеонТель Матис
Онана АндреДармиан МаттеоДе Врей СтефанАчерби ФранческоБелланова РаульГосенс РобинБарелла НиколоАслани КристьянГальярдини РобертоМартинес ЛаутароКорреа Хоакин
Запасные: Чалханоглу ХаканФонтанаросса АлессандроКарбони ВалентинШкриньяр МиланКордац АлексМхитарян ГенрихКуратоло ДеннисБастони АлессандроХанданович СамирДюмфрис ДензелДимарко ФедерикоДжеко Эдин
01 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

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1:0. Гол Бенжамена Павара (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Мартинес не забивает в пустые ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дальний удар Бареллы и просмотр ВАР на пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дальний удар Бареллы и просмотр ВАР на пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Матч лидеров группы не решал абсолютно ничего. «Бавария» выбила пять из пяти и досрочно выиграла квартет, а «Интер» переборол «Барселоны» в спаренных матчах и обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов. Ради галочки командам нужно было отыграть на «Альянц Арене» и заранее было понятно, что основных составов нам не увидеть. Командам нужно беречь силы на чемпионат, а единственный вопрос по матчу – сделает ли «Бавария» 6 побед в 6 играх.

Эксперименты в составах угадывались. У хозяев в основе появились Ульрайх, Мазрауи, Станишич, Гравенберх и Чупо-Мотинг, у миланцев Гальярдини, Госенс, Ачерби, Аслани и Белланова. Как раз миланская молодёжь и начала веселье. Белланова заработал корнер, Аслани подал, Лаутаро скинул мяч на Бареллу, а тот пробил аккурат в нижний угол. Выручил Свен Ульрайх в этом эпизоде.

Следующий корнер получился ещё более событийным. Вновь Барелла получил мяч на отскоке, пробил и попал в руку Мане. Садио защищал лицо и точно остановил полёт мяча рукой, но долгая пауза сыграла за мюнхенцев. Арбитр посмотрел повтор и решил, что самозащита не считается, хотя, когда в «стенке» прикрывают лицо рукой, обычно следует пенальти. «Бавария» в ответ захватила мяч и заперла «Интер», вот только остроты не хватало, в основном владение было стерильным.

На исходе получаса игры счёт всё-таки был открыт. По сути, первая толковая атака «Баварии» стала голевой: Чупо-Мотинг шикарно отдал на Мазрауи, а тот довольно спорный угловой заработал. Именно с этого стандарта навесил Киммих, а Павар завершил всё точным ударом – 1:0. Только началась вторая половина встречи, как «Интер» отыгрался. Вот только Ачерби, затолкавший мяч в ворота при суматохе на стандарте, находился в офсайде.

«Бавария» не стала отставать и по отменённым голам. У Комана получилась шикарная срезка, позволившая Чупо-Мотингу ударом через себя прошить Андре Онана. Но в метровом офсайде находился Эрик, карауливший передачу партнёра. Правда, мяч от его ноги нашёл путь в ворота и легитимный гол Чупо-Мотинга всё-таки случился. Через 10 минут Эрик получил мяч на дуге штрафной площади, сопротивления не встретил и пробил в левую «девятку» - 2:0. Тоже очень красивый гол, но засчитан лишь один из двух.

Финальная треть матча стала пустой формальностью, футболисты не стали более напрягаться. «Бавария» вновь победила «Интер» со счётом 2:0 и выбила 6 из 6 в своей группе. Пока мюнхенцы просто катком проходятся по Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария
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Комментарии (3)
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Roni
02 Ноября 2022 в 01:31
Претендент номер 1
Barca mes que un club
02 Ноября 2022 в 01:03
Очень уверенно и мощно провела Бавария групповой турнир ЛЧ⚽️🇩🇪🏆 Посмотрим на мюнхенцев в матчах плей-офф.
ARTUR
02 Ноября 2022 в 01:03
Браво Бавария , не стали баловаться , а подтвердили свой статус , и вообще немцы шикарно идут в еврокубках
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