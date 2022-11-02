«Барселона» полурезервным составом забила 4 мяча «Виктории»

В ничего не значащем для соперников матче «Виктория» принимала смешанный состав «Барселоны». Уже в дебюте голкипер чехов парировал удар Ансу Фати, и Маркос Алонсо в падении внес мяч в сетку с ленточки. Соперник ответил ударом в перекладину, это Томаш Хори здорово сыграл вверху. В конце тайма каталонцы разыграли красивую атаку, и Ферран Торрес ее завершил с близкого расстояния.
Хори все же забил с 11-метрового, но тут же Торрес оформил дубль, замкнув прострел Рафиньи. В быстрой атаке «Виктории» Хори все же забил головой, и мяч был засчитан. «Барселона» вернула запас в два гола после заброса вперед от Рафиньи и беспощадного завершения от Пабло Торре - 4:2.
Протокол игры
|6'Алонсо Маркос (0:1)
|44'Торрес Ферран (0:2)
|(1:2) Хори Томаш51'
|54'Торрес Ферран (1:3)
|(2:3) Хори Томаш63'
|75 Торре Пабло (2:4)
Пенья Иньяки•Бельерин Эктор•Пике Херард•Алонсо Маркос•Альба Жорди•Торре Пабло•Кесси Франк•Гави•Рафинья Диас•Фати Ансу•Торрес Ферран
01 ноября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
Видео
Бан пользователя