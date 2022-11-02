«Барселона» полурезервным составом забила 4 мяча «Виктории»

В ничего не значащем для соперников матче «Виктория» принимала смешанный состав «Барселоны». Уже в дебюте голкипер чехов парировал удар Ансу Фати, и Маркос Алонсо в падении внес мяч в сетку с ленточки. Соперник ответил ударом в перекладину, это Томаш Хори здорово сыграл вверху. В конце тайма каталонцы разыграли красивую атаку, и Ферран Торрес ее завершил с близкого расстояния.

Хори все же забил с 11-метрового, но тут же Торрес оформил дубль, замкнув прострел Рафиньи. В быстрой атаке «Виктории» Хори все же забил головой, и мяч был засчитан. «Барселона» вернула запас в два гола после заброса вперед от Рафиньи и беспощадного завершения от Пабло Торре - 4:2.

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