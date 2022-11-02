Ферран Торрес установил рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес – один из главных героев заключительного матча каталонцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Уже на 54-й минуте матча против чешской «Виктории» Пльзень испанец отметился дублем, став самым молодым (22 года и 245 дней) футболистом, забившим два мяча в дебютном матче в старте за «Барселону» в Лиге чемпионов.

«Сине-гранатовые», напомним, лишились шансов на продолжение выступления в самом престижном еврокубке, досрочно уступив второе место миланскому «Интеру» после пяти туров.

В активе Феррана Торреса пять голов в 16 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.