Хаби Алонсо – о попадании «Байера» в Лигу Европы: «Довольны достигнутым»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал исход встречи с «Брюгге» (0:0).

Перед последним туром группового этапа «фармацевты» не могли рассчитывать на выход в 1/8 Лиги чемпионов, но вели заочную борьбу с мадридским «Атлетико» за третье место, в которой взяли верх благодаря сегодняшней ничьей.

«Перед матчем у нас была ясная цель – остаться в еврокубках. Конечно, мы хотели добыть победу, но, учитывая результат матча «Атлетико» против «Порту», мы можем быть довольны. Наших усилий хватило, и теперь нам нужно поработать над собой, чтобы стать лучше», – заявил Хаби Алонсо.