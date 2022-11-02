«Тоттенхэм» ни разу не коснулся мяча в штрафной площади «Марселя» за весь первый тайм

«Тоттенхэм» не лучшим образом провёл первый тайм матча против «Марселя».

Команда Антонио Конте нанесла всего два удара по чужим воротам, при этом не совершила ни одного касания в штрафной площади соперников – всего лишь третий подобный случай в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, отмечает Opta. Ранее без единого касания мяча у чужих ворот на перерыв уходили только шотландский «Рейнджерс» и израильский «Маккаби».

После первого тайма «Марсель» обыгрывает «Тоттенхэм» со счётом 1:0. В случае поражения «шпоры» серьёзно рискуют вылететь из Лиги чемпионов, что также будет зависеть от результата параллельного матча между лиссабонским «Спортингом» и «Айнтрахтом» из Франкфурта.