«Бавария» обновила свой рекорд в Лиге чемпионов

«Бавария» продлила результативную серию в матчах Лиги чемпионов.

В проходящем сейчас поединке против «Интера» мюнхенцы открыли счёт на 32-й минуте. Как сообщает Opta, немецкий гранд забивает минимум по голу в 22-х домашних матчах Лиги чемпионов кряду – новый личный рекорд клуба.

В случае победы в сегодняшней встрече «Бавария» наберёт 18 из 18 возможных очков по итогам групповой стадии. Коллектив Юлиана Нагельсманна сохранит за собой первую строчку даже в случае поражения, поскольку на момент начала матча «Интер» отставал на пять баллов.

Ранее «Бавария» дважды одолела «Барселону» и чешскую «Викторию».