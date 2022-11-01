Кейн проводит свой 30-й матч в Лиге чемпионов

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» сражается в выездном матче с «Марселем», и эта игра стала 30-й в Лиге чемпионов для лидера атак «шпор» Гарри Кейна. В тридцати матчах он на данный момент забил 21 гол, и уступает в истории турнира лишь троим игрокам, которые имели большую результативность в среднем за первые тридцать матчей.

Это Эрлинг Холанн (28 голов в 23 матчах), это Рууд ван Нистелрой (26 голов в первых 30 матчах) и это также Филиппо Индзаги - 25 голов в первых тридцати матчах.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между французским «Марселем» и английским «Тоттенхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.