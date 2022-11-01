Маротта рассказал, когда Шкриньяр продлит контракт с «Интером»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился обновлёнными сведениями о переговорах с Миланом Шкриньяром.

Контракт словака истекает следующим летом, но в «Интере» уверены, что соглашение будет достигнуто уже совсем скоро.

«Шкриньяр очень важен для нас и на поле, и вне его, и я очень оптимистичен в вопросе его контракта. Я думаю, что мы сможем завершить переговоры к 13 ноября, то есть до перерыва на чемпионат мира. У нас есть серьёзные предпосылки, чтобы говорить об этом с уверенностью», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление Маротты, высказавшегося перед началом матча Лиги чемпионов против «Баварии».