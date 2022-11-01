«Байер» вышел в Лигу Европы, не позволив «Брюгге» занять первое место

В шестом туре Лиги чемпионов сенсационные участники плей-офф из «Брюгге» боролись за первое место в игре с «Байером». Встреча получилась примерно равной, при этом немцев, как оказалось, устраивала и ничья.

Сумма Диаби в касание бил в дальний угол - Симон Миньоле выручил бельгийцев. Камаль Сова обострял со средней, и уже другой голкипер был на высоте. Тейджон Бьюкенен сразу после перерыва зарядил в перекладину. У другой команды был шанс после углового и удара Патрика Шика, но Миньоле вынул мяч из-под перекладины.

0:0, «Брюгге» занял второе место, его соперник - третье, опередив «Атлетико».

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