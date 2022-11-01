Аллегри: «Ювентус» привык побеждать, мы должны выйти в Лигу Европы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился настроем перед матчем против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

«Ювентус» лишился шансов выйти в 1/8 финала, но всё ещё не решил вопрос попадания в Лигу Европы: за тур до финиша группового этапа израильский «Маккаби» имеет в своём активе те же три набранных очка, что и «бьянконери».

«Ювентус» привык побеждать, но сейчас в нашей команде много молодых игроков. Мы должны выйти в Лигу Европы и набрать обороты в чемпионате Италии. В матче с «Лечче» команда смотрелась достойно, наши молодые ребята здорово проявили себя, и старшие товарищи оказывают им поддержку», – сказал Аллегри на пресс-конференции.