«Бавария» объявила состав на матч с «Интером»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов немецкая «Бавария» примет в домашнем матче итальянский «Интер» в матче, который для мюнхенцев ничего не значит. Поэтому и состав, выставленный наставником немецкого клуба Юлианом Нагельсманном, в определенной степени экспериментален.

«Бавария»: Ульрих, Упамекано, Павар, Киммих, Коман, Чупо-Мотинг, Мане, Забитцер, Гравенберх, Мазрауи, Станишич.

«Интер»: Онана, Дармиан, де Врей, Ачерби, Белланова, Барелла, Асллани, Гальярдини, Госенс, Корреа, Лаутаро.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между немецкой «Баварией» и итальянским «Интером» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию уже доступна на нашем сайте.