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Лига чемпионов

Галтье: «На «ПСЖ» оказывается безумное давление, но мы надеемся, что нас ждёт удачный сезон»

01 Ноября 2022 • 21:53 Комментировать
Ювентус
...
ПСЖ
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Через 18 ч. 28 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» высказался в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Встреча пройдёт в Италии в среду. Туринский коллектив уже лишился шансов на выход в 1/8 финала, набрав всего три очка после пяти туров, а «ПСЖ» поборется за первую позицию в группе с «Бенфикой» – на счету обеих команд по 11 очков.

«К сожалению, «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но важно понимать, что это очень трудный турнир. На команду оказывается безумное давление, но мы надеемся, что нас ждёт удачный розыгрыш.

«Ювентус» – сильный оппонент, который будет бороться изо всех сил, ведь команда ещё не гарантировала себе попадание в Лигу Европы. Потеря таких игроков, как Погба и Кьеза, не могла не сказаться, поскольку Лиге чемпионов требует стопроцентной готовности», – заявил Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Кристоф Галтье
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ЮВЕНТУС ПСЖ
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