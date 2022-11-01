Без Левандовски и Педри - «Барселона» объявила экспериментальный состав на матч с «Викторией»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» сыграет в гостях с чешской «Викторией» в матче, который, теоретически, может еще лишить «Барселону» и третьего места в группе. Накануне игры наставник каталонского гранда Хави Эрнандес обнародовал состав своей команды:

«Барселона»: Пенья, Бельерин, Пике, Фати, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Кесси, Рафинья, Гави, Пабло Торре.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между чешской «Викторией» и каталонской «Барселоной» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию уже доступна на нашем сайте.